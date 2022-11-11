"Кутепов тренируется на поле по индивидуальной программе, скоро ждем в общей группе", - приводит слова представителя клубной пресс-службы "Матч ТВ".
Напомним, Кутепов получил повреждение приводящей мышцы бедра в матче 12-го тура РПЛ против "Пари НН" (0:0) в прошлом месяце. С тех пор защитник продолжает восстановление после повреждения.
Кутепов перебрался в "Торпедо" перед началом этого сезона. Он провел за черно-белых восемь матчей в РПЛ и Кубке России, в которых не отмечался результативными действиями.
Пресс-служба "Торпедо": Кутепов тренируется по индивидуальной программе
В "Торпедо" рассказали о состоянии травмированного защитника команды Ильи Кутепова.
Фото: ФК "Торпедо"