"Спас бы Юрий Сёмин "Локомотив" сейчас? Если они хотят выигрывать, надо его приглашать. Все чемпионства "Локомотива" были при нём. Я знаю его работу, это очень сильный и умный тренер", - цитирует Ари "РБ Спорт".
Напомним, Юрий Семин 4 раза приходил в "Локомотив" в качестве главного тренера. Всего под его руководством "железнодорожники" провели 782 матча, одержали 392 победы, 189 раз сыграли вничью и 201 раз уступили. Кроме того, с Семиным "Локомотив" трижды становился чемпионом России и 6 раз завоевал Кубок страны.
В последний раз Семин возглавлял красно-зеленых с 2016 по 2020 годы.
Ари: если "Локомотив" хочет выигрывать, надо приглашать Семина
Экс-форвард "Локомотива" Ари заявил, что "железнодорожникам" нужно вернуть на пост главного тренера Юрия Семина, чтобы снова бороться за чемпионство.
Фото: Loko.News