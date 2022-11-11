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Ари: если "Локомотив" хочет выигрывать, надо приглашать Семина

Экс-форвард "Локомотива" Ари заявил, что "железнодорожникам" нужно вернуть на пост главного тренера Юрия Семина, чтобы снова бороться за чемпионство.
Фото: Loko.News
"Спас бы Юрий Сёмин "Локомотив" сейчас? Если они хотят выигрывать, надо его приглашать. Все чемпионства "Локомотива" были при нём. Я знаю его работу, это очень сильный и умный тренер", - цитирует Ари "РБ Спорт".

Напомним, Юрий Семин 4 раза приходил в "Локомотив" в качестве главного тренера. Всего под его руководством "железнодорожники" провели 782 матча, одержали 392 победы, 189 раз сыграли вничью и 201 раз уступили. Кроме того, с Семиным "Локомотив" трижды становился чемпионом России и 6 раз завоевал Кубок страны.

В последний раз Семин возглавлял красно-зеленых с 2016 по 2020 годы.


Ари Семин Локомотив
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