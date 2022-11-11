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Кечинов: "Спартак" сильнее "Локомотива" и по игре, и по составу

Бывший нападающий красно-белых Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 17-ого тура РПЛ "Локомотив" – "Спартак".
Фото: Sport24
– Матч точно будет непростым, потому что "Локомотиву" деваться некуда – команда в тяжелой ситуации, настрой у них будет сумасшедший. Ну а если брать чисто футбольные показатели – состав, игра – то считаю, что в этом "Спартак" сильнее. Игра качественнее, ее видно, по крайней мере. А у "Локо" с этим проблемы, – приводит слова Кечинова "РБ Спорт".

"Локомотив" примет на своем поле завтра, 12 ноября, в 19:30 по московскому времени. Команды подходят к этому в разном турнирном положении: красно-белые идут вторыми в турнирной таблице РПЛ, "железнодорожники" – четырнадцатыми. В предыдущем туре "Спартак" сыграл вничью с "Сочи" на выезде (1:1), "Локомотив" с "Уралом" также не выявили победителя (2:2). Этот матч для обоих клубов станет последним в рамках Российской премьер-лиги в этом году. Дальше последуют по две встречи в Кубке России и зимняя пауза. Игра "Локомотива" и "Спартака" в первом круге закончилась минимальной победой красно-белых (1:0).


Кечинов Спартак Локомотив
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