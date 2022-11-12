"В моем первом профессиональном клубе "Понте Прета" я был капитаном, поэтому докричаться до команды было чем-то абсолютно нормальным. Конечно, бывает сложнее из-за языкового барьера", - цитирует бразильского голкипера "Матч ТВ".
Иван пополнил состав "Зенита" этим летом. Вместе с Густаво Мантуаном он перешел в команду из "Коринтианса" на правах аренды.
25-летний футболист защищал ворота сине-бело-голубых в трех матчах Кубка России, но не появлялся на поле в играх национального первенства.
Голкипер "Зенита" Иван: из-за языкового барьера сложнее докричаться до команды
Вратарь "Зенита" Иван высказался о целях изучения русского языка.
Фото: Rusfootball.info