"Егор почувствовал небольшую боль на одной из тренировок, врачи решили не рисковать здоровьем футболиста и поберечь его", — цитирует клубную пресс?службу "Матч ТВ".
34-летний защитник успел сыграть за "Урал" в 5 матчах Российской Премьер-лиги, в которых отличился одним голом и результативной передачей.
Сегодня "Урал" на своем поле примет воронежский "Факел", матч начнется в 12:00 по московскому времени.
Игрок "Урала" Филипенко пропустит матч с "Факелом" из-за повреждения на тренировке
Защитник "Урала" Егор Филипенко пропустит матч 17-го тура РПЛ против "Факела" из-за повреждения во время тренировки.
Фото: ФК "Урал"