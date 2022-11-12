"Хочу поблагодарить его и тренерский штаб за совместную работу. У Михаила Михайловича есть свои идеи, свой взгляд на футбол. Могу сказать, что мне было комфортно и интересно работать с ним", - цитирует игрока ТАСС.
Напомним, об уходе Галактионова стало известно после матча 17-го тура чемпионата России между "Пари НН" и "Ахматом". Нижегородцы одержали победу со счетом 3:2.
Исполнять обязанности наставника нижегородцев будет Антон Хазов.
"Пари НН" с 19-ю очками после 17-ти туров занимает 11-е место в таблице Премьер-лиги.
Игрок "Пари НН" Шильцов: у Галактионова свой взгляд на футбол, мне было комфортно работать с ним
Полузащитник "Пари Нижнего Новгорода" Константин Шильцов высказался об уходе из клуба главного тренера Михаила Галактионова.
Фото: "Матч ТВ"