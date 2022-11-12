- Думаю, работу Карпина сейчас нужно отметить. Команда заслуженно идет в первой тройке. Тренер организовал, сплотил команду. В коллективе хорошая атмосфера. Всё закономерно. Конечно, у "Ростова" бывают проблемы в игре, но в целом команда показывает отличный футбол. Навязать борьбу "Зениту"? Без шансов. Сейчас в РПЛ таких команд нет, - передает слова Гаджиева "РБ Спорт".
"Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина набрал 35 очков в 17 матчах текущего сезона Российской премьер-лиги, что является рекордным показателем на этом отрезке за всё время выступления клуба в чемпионатах России. По итогам осенней части чемпионата России дончане занимают в турнирной таблице третье место, отставая на 1 очко от идущего вторым московского "Спартака" и на 7 очков от возглавляющего чемпионскую гонку петербургского "Зенита". В матче 17 тура желто-синие победили на выезде самарские "Крылья Советов" со счетом 3:1.
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Гаджиев: нужно отметить работу Карпина, "Ростов" заслуженно идет в тройке. Но навязать борьбу "Зениту" - без шансов
Экс-главный тренер "Анжи" и "Крыльев Советов" Гаджи Гаджиев прокомментировал результаты "Ростова" в осенней части РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"