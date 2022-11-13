- Конечно, рады. Спасибо Валерию Георгиевичу за то, что обратил внимание, высоко оценил наших игроков. Но это заслуга игроков, прежде всего, рады должны быть они. Потом, ситуация меняется. Сегодня одни, завтра - другие. Если это будет стабильно в дальнейшем, тогда можно будет говорить, что "Спартак" - база какая-то, да. Но еще посмотрим, кто будет играть на поле, - передает слова Мележикова ТАСС.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал на ноябрьский сбор национальной команды 30 игроков из различных клубов Российской премьер-лиги. Наибольшее представительство в сборной - по 6 футболистов - получили московский "Спартак" (голкипер Александр Селихов, защитники Георгий Джикия и Руслан Литвинов, полузащитники Даниил Хлусевич и Антон Зиньковский, нападающий Александр Соболев) и "Ростов" (голкипер Сергей Песьяков, защитники Максим Осипенко и Александр Сильянов, полузащитники Данил Глебов и Даниил Уткин, нападающий Николай Комличенко).
Мележиков: спасибо Карпину, что обратил внимание на игроков "Спартака" для сборной России
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков ответил на вопрос о том, можно ли считать красно-белых базовым клубом для сборной России.
Фото: РФС