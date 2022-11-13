"Еще две игры на Кубок, сейчас не имеет смысла это обсуждать. Может ли он покинуть команду зимой? Если будет достойное предложение, то почему нет?", - цитирует Талаева "СЭ".
В воскресенье, 13 ноября Владимир Сычевой оформил хет-трик в ворота "Краснодара", который помог "Оренбургу" разгромить "быков" в матче 17-го тура РПЛ (5:1). После этого форвард догнал Квинси Промеса в гонке бомбардиров РПЛ. Теперь у обоих на счету по 14 мячей в первой части сезона. Ранее "Оренбург" объявил о продлении контракта с Сычевым до 2024 года. Предыдущее соглашение нападающего с клубом завершалось в конце этого сезона.
Агент Сычевого - о возможном уходе из "Оренбурга": если будет достойное предложение, то почему нет?
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы форварда "Оренбурга" Владимира Сычевого, прокомментировал слухи о возможном уходе его клиента из клуба.
Фото: ФК "Оренбург"