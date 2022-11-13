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"Чемпионат": "Локомотив" 25 ноября назначит экс-гендиректора "Химок" вместо Леонченко

В "Локомотиве" планируется смена генерального директора в конце ноября.
Фото: ФК "Локомотив"
По данным источника, решение об уходе с этого поста Владимира Леонченко планируется принять в ходе ближайшего заседания совета директоров клуба – оно состоится 25 ноября.

Отмечается, что освободившееся место займет Дмитрий Ульянов. Функционер раньше работал генеральным директором "Химок".

Ранее "Локомотив" покинул председатель совета директоров Александр Плутник, вместо него на этот пост был избран Юрий Нагорных.

"Железнодорожники" занимают 14-е место по итогам 17-ти туров Российской Премьер-лиги, красно-зеленые набрали 13 очков.

Источник: "Чемпионат"


Локомотив Леонченко
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