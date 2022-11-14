– Считаю, что те, кто сейчас вызван в сборную России, сильнее Сазонова. Да, он может вырасти, но он решил для себя играть за сборную Грузии. Моя позиция: уговаривать игроков играть за сборную России – нафиг не нужно, – приводит слова Карпина "Чемпионат".
Центральный защитник московского "Динамо" Саба Сазонов не так давно принял решения выступать за сборную Грузии. Сабе сейчас двадцать лет, за первую команду "Динамо" он играет с января 2022 года. До этого он находился во вторых командах "Динамо" и "Зенита", чьим он воспитанником и является. В текущем сезоне Сазонов провел 17 матчей за бело-голубых в Кубке России и Российской премьер-лиги. Результативными действиями Саба не отмечался.
Карпин: те, кто сейчас вызван в сборную России, сильнее Сазонова. Уговаривать играть за сборную России – нафиг не нужно
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о решении защитника московского "Динамо" Сабы Сазонова играть за национальную команду Грузии.
Фото: РИА Новости