– Почему отпраздновал гол в стиле Криштиану? Это мой любимый с детства игрок. Подражаю ему, буду болеть за Португалию на чемпионате мира. Всегда рад, когда он забивает, – передает слова Скопинцева "РБ Спорт".
Дмитрий Скопинцев вышел в стартовом составе на матч 17-го тура с ЦСКА во многом из-за дисквалификации конкурента по позиции Диего Лаксальта, который еще и действовал не лучшим образом против "Ростова" в 16-м туре РПЛ. Скопинцев отличился забитым мячом в ворота ЦСКА еще в первом тайме, результативную передачу на него сделал Даниил Фомин, не реализовавший пенальти во втором тайме. Кроме этого, Дмитрия Скопинцева признали лучшим игроком всего матча. Сборная Португалии с Криштиану Роналду начнет чемпионат мира в Катаре с группового этапа, где ему попались национальные команды Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Свой первый матч на турнире португальцы проведут 24 ноября со сборной Ганы.
Скопинцев: я подражаю Криштиану Роналду, это мой любимый игрок с детства
Защитник московского "Динамо" Дмитрий Скопинцев рассказал о праздновании гола в ворота ЦСКА в стиле форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
Фото: Чемпионат.com