Губерниев – об уходе Слуцкого из "Рубина": очень странное решение. Если ты мужик, доделай работу до конца

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Леонида Слуцкого из казанского "Рубина".
Фото: РИА Новости
– Очень странное решение – команда идет на пятом месте. Если ты мужик, доделай работу до конца, невзирая на критику. Когда все валилось, руководство и главный тренер друг другу доверяли, а сейчас взять и уйти – это что такое? Все поступки Слуцкого очень странные, – цитирует Губерниева "РБ Спорт".

Сегодня казанский "Рубин" в собственных социальных сетях объявил о том, что главный тренер Леонид Слуцкий покидает клуб по собственному желанию. По итогам восемнадцати сыгранных туров в Первой лиге казанцы занимают пятое место в турнирной таблице. В предыдущем туре дома сыграли 0:0 с красноярским "Енисеем". Слуцкий возглавлял казанский клуб с декабря 2019 года, до этого он работал с "Витессом", "Халлом", сборной Россией, ЦСКА и прочими клубами. По итогам предыдущего сезона при нем "Рубин" впервые за долгое время напрямую вылетел из РПЛ.


Губерниев Слуцкий Рубин
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