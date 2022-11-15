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Дзюба: не слушайте злые языки и недоброжелателей. Выслушаю все предложения и продолжу играть в футбол

Экс-форвард "Адана Демирспор" Артем Дзюба рассказал, что планирует продолжать играть в футбол.
Фото: ФК "Адана Демирспор"
"Не переживайте, у меня все хорошо. Не слушайте все эти злые языки и недоброжелателей. Они говорят неправду. Все у меня хорошо, выслушаю все предложения и продолжу играть в футбол. Всем спасибо, берегите себя, все будет прекрасно", - сказал Дзюба в видео, опубликованном в его соцсетях.

Напомним, в начале ноября Дзюба официально покинул "Адана Демирспор". Российский форвард расторгнул контракт с турецким клубом. Он выступал за команду с августа, проведя за нее 5 матчей, в которых отметился одним голом. Дзюба не сумел закрепиться в стартовом составе команды.

Ранее в СМИ сообщалось, что основным претендентом на Дзюбу сейчас является "Торпедо". Личный интерес к форварду проявляет президент московского клуба Илья Геркус. При этом появлялась информация, что для самого Дзюбы ключевым вариантом является переход в "Рубин", который сегодня официально покинул Леонид Слуцкий.


Дзюба
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