- Сычевой проводит отличный сезон. Интерес из Европы? Думаю, что сейчас самое правильное время для перехода в "Црвену Звезду", - приводит комментарий Камоцци "РБ Спорт".
26-летний форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой принял участие в 17 матчах, где забил 16 мячей и отдал два ассиста. Форвард в РПЛ забил 14 голов и является лучшим бомбардиром чемпионата. Недавно было объявлено, что Сычевой подписал новое соглашение с "Оренбургом" до 2024 года, по новому контракту сумма отступных за игрока выросла 35 миллионов до 100 миллионов рублей. Сегодня агент Сычевого подтвердил интерес сербского клуба к футболисту. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 500 тысяч евро.
Камоцци – о возможном переходе Сычевого в "Црвену Звезду" : сейчас самое правильное время
Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением, что форварду Владимиру Сычевому стоит перейти в "Црвену Звезду".
Фото: ФК "Оренбург"