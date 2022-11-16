"Слышал ли я, что устарел как тренер? Нет, ни разу. Я инновационный человек. У меня очень много разработок. Так что пускай остальные догоняют (смеется). Пока даже нет предпосылок к тому, чтобы меня кто-то опередил в плане инноваций", - цитирует тренера Sport24.
"Ахмат" в начале нынешнего сезона отправил в отставку Андрея Талалаева, после чего объявил о назначении главным тренером Сергея Ташуева. Грозненский коллектив набрал 26 очков в 17-ти матчах Российской Премьер-лиги и завершил осеннюю часть сезона на шестой строчке турнирной таблицы.
В первом матче после окончания зимней паузы в РПЛ подопечные Сергея Ташуева встретятся с "Оренбургом". Игра запланирована на 4 марта.
Ташуев: у меня много разработок – нет даже предпосылок, чтобы меня кто-то опередил в инновациях
Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев рассказал, считает ли свои идеи на посту наставника устаревшими.
Фото: ФК "Шахтер" (Солигорск)