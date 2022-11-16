"Организаторы пригласили пятерых футболистов ["Оренбурга"]: Хотулева, Аюпова, Сычевого, Мансилью и Вера… Во-первых, у футболистов начинается отпуск, билеты уже куплены. Во-вторых, непонятен регламент: вдруг кто-то травму получит, какие компенсации?" - цитирует функционера "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что Российский футбольный союз в декабре планирует организовать мероприятие и хочет задействовать на нем звезд текущего розыгрыша Кубка России. Позднее сообщалось, что в организации сошлись в выборе вида мероприятия на Матче Звезд турнира.
В конце ноября пройдут последние туры групповой стадии национального Кубка. На данный момент команды Пути РПЛ сыграли по 4 матча в своих группах – пятую игру провели только "Зенит" с "Факелом".
Пять игроков "Оренбурга" получили приглашения на Матч Звезд Кубка России
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о вероятном проведении Матча Звезд Кубка России.
Фото: ФК "Оренбург"