– Мне она однозначно импонирует. Очень грамотная и образованная женщина, разбирающаяся в футболе. Да, есть те, кто в негативном ключе о ней отзывается в прессе. Но, как правило, это люди, у которых срабатывает защитный рефлекс на слова самой Заремы. Наш футбол многое потерял с ее уходом, – цитирует Агузарова "СЭ".
Напомним, что супруг Заремы Салиховой Леонид Федун покинул московский "Спартак" летом 2022 года, оставив все свои должности в клубе. Федун руководил красно-белыми на протяжении восемнадцати лет. Сейчас управление "Спартаком" полностью перешло компании "Лукойл", а Леонид Арнольдович появляется на матчах своего любимого клуба в качестве зрителя. На данный момент красно-белые идут вторыми в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков. Позади первая часть чемпионата России, который вернется в начале марта 2023 года.
Агузаров – о Зареме Салиховой: грамотная и образованная женщина. Наш футбол многое потерял с ее уходом
Спортивный менеджер Алан Агузаров поделился мнением о супруге экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зареме Салиховой.
Фото: Global Look Press