– Соглашусь, что Сычевой – главное открытие первой части РПЛ. Он неожиданно произвел очень хорошее впечатление. Видно, что он обладает необходимыми для форварда навыками и имеет большой потенциал. Подойдет ли он "Спартаку"? Если Николсон покинет команду, то Сычевой – отличный вариант для клуба, – цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Ямайский нападающий Шамар Николсон перешел в московский "Спартак" зимой 2022 года из бельгийского клуба "Шарлеруа". Контракт ямайца с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне Николсон провел 16 матчей за "Спартак", забил в них четыре мяча и отдал две результативных передачи. Форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой – лучший бомбардир Российской премьер-лиги по итогам семнадцати сыгранных туров и всей первой части сезона. Совсем недавно он продлил контракт со своим нынешним клубом до конца 2024 года, заключив новое соглашение на улучшенных условиях, с увеличенной суммой отступных.
Камоцци: если Николсон покинет команду, то Сычевой – отличный вариант для "Спартака"
Экс-советник бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о возможном переходе форварда "Оренбурга" Владимира Сычевого в "Спартак".
Фото: ФК "Оренбург"