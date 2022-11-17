"Игра не была равной. Абсолютно. Результат, возможно, справедливый. Качество футбола? Первый тайм понравился, а во втором тайме было меньше контроля, началась игра без центра поля. Не знаю, почему не хватило завершения. Будем разбираться", - сказал Карпин в эфире "Матч ТВ".
Сборная России в Душанбе встречалась в товарищеском матче с национальной командой Таджикистана, которая стала первой в истории встреч этих команд. Матч завершился нулевой ничьей.
В следующем товарищеском матче сборная России сыграет со сборной Узбекистана. Встреча пройдет 20 ноября в Ташкенте. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
Карпин - о ничьей с Таджикистаном: игра абсолютно не была равной
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат в матче с Таджикистаном.
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