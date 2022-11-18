"Нам же преподносили, что придет… ого-го. А что по итогу? Два-три месяца поработать, а потом приезжать раз в месяц? Для меня это была загадка. Честно, я не верил, что он что-то сделает", - цитирует Баринова "Матч ТВ".
Напомним, Ральф Рангник занял пост руководителя «Локомотива» по спорту и развитию летом 2021 года, однако уже в ноябре функционер покинул московский клуб. Позднее немецкий специалист возглавил "Манчестер Юнайтед", где проработал до окончания сезона 2021/2022.
На данный момент Рангник является наставником сборной Дании.
Баринов – о Рангнике: 2-3 месяца поработать, а потом приезжать раз в месяц? Я не верил, что он что-то сделает
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов поделился впечатлениями от работы Ральфа Рангника в столичном коллективе.
Фото: ТАСС