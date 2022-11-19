Руководство ЦСКА получило несколько трансферных предложений по 23-летнему аргентинскому форварду Адольфо Гайчу, сообщают СМИ.
По данным источника, в клубе еще не определились с дальнейшими планами по этому футболисту, итоговое решение по Гайчу будет принято после двух оставшихся в осенней части сезона матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Урала" (22 ноября в гостях) и "Сочи" (26 ноября дома).
В текущем сезоне Гайч принял участие в 11 матчах за ЦСКА во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 голевых паса.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: ЦСКА примет решение по Гайчу после матчей Кубка России
По информации источника, у руководства ЦСКА есть несколько предложений по трансферу аргентинского нападающего Адольфо Гайча.
Фото: ПФК ЦСКА