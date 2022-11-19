"Чалов не сыграет, он улетел в Москву сегодня. Решили не заражать. Песьяков, естественно. У него повреждение, связанное с голеностопом", - цитирует Карпина "Чемпионат".
Ранее о возвращении Чалова в Москву сообщили в ЦСКА. Отмечалось, что у форварда появились симптомы вирусной инфекции.
Чалов провел в составе сборной России первый тайм товарищеского матча против Таджикистана. Встреча завершилась безголевой ничьей.
20 ноября россияне встретятся с Узбекистаном в Ташкенте.
Карпин – о Чалове: он улетел в Москву сегодня, решили не заражать
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о футболистах, покинувших расположение сборной России.
Фото: РФС