"Настрой на Кубок России самый боевой, потому что мы еще не гарантировали даже первые два места. Матч с "Зенитом"? Это всегда неудобный соперник. На "Зенит" настраиваться будем по-особенному", - цитирует футболиста Sport24.
Перед окончанием осенней части сезона "Спартаку" предстоит сыграть против "Крыльев Советов" и "Зенита" в Кубке России. Оба матча пройдут в гостях. С самарцами подопечные Гильермо Абаскаля сойдутся 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Встреча с питерцами запланирована на 27 число и начнется в 16:00.
Чернов: "Зенит" – это всегда неудобный соперник. На матч будем настраиваться по-особенному
Защитник "Спартака" Никита Чернов поделился мыслями о настрое команды перед матчами Кубка России.
Фото: Матч ТВ