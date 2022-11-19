"Я международную страничку для себя закрыл. Если в феврале-марте были мысли, что мы вернемся, то теперь я понял, что нет. Надо смириться и жить дальше в России, не думать, что будет. Думаю, о международной карьере можно забыть", - цитирует Карасева "РБ Спорт".
Напомним, ранее ФИФА не включила Сергея Карасева в список судей, которые будут работать на ЧМ-2022. Арбитр судил матчи всех последних международных турниров: ЧМ-2018 и ЧЕ-2020. Летом прошлого года Карасев отработал на финальном матче Суперкубка Европы между "Челси" и "Вильярреалом".
В ноябре Карасев отсудил товарищескую встречу между Узбекистаном и Казахстаном (2:0).
Арбитр Карасев: думаю, о международной карьере можно забыть. В феврале-марте были мысли, что вернемся, но теперь - нет
Российский судья Сергей Карасев заявил, что не верит в возвращение к судейству международных матчей.
Фото: РПЛ