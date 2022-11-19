"Нгамале позитивный и приятный парень, мы все его искренне приняли. Он себя хорошо проявляет, приносит очки. Мы все рады и поддерживаем Муми все вместе, с его нацией, на чемпионате мира. "Динамо", каждый член нашей банды, болеет за Камерун. Главное — желание, страсть", - приводит слова Скопинцева "Матч ТВ".
Напомним, сборная Камеруна на ЧМ-2022 попала в группу G, где сыграет против национальных команд Бразилии, Сербии и Швейцарии. Свой первый матч африканцы проведут 24 ноября против Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени. Полузащитник "Динамо" Николас Муми Нгамале вызван в состав сборной Камеруна для участия на турнире.
Нгамале перебрался в "Динамо" в летнее трансферное окно из "Янг Бойз". Он успел провести за бело-голубых 10 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Скопинцев: "Динамо", каждый член нашей банды, болеет за Камерун на ЧМ-2022
Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев рассказал, за кого будет болеть его команда на ЧМ-2022.
Фото: ФК "Динамо"