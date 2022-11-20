- Сычевой хорош на поле и за его пределами. Главное, чтобы диадема не мешала ему. На данный момент он в хорошей команде, зимой лучше никуда не уходить. Вся игра "Оренбурга" строится на том, что есть игроки, которые бегают и создают моменты, а Сычевой их реализовывает. Не верю в его переход в "Црвену Звезду". Пока идет, тренер тебе доверяет, лучше остаться до лета, - приводит комментарий Генича "СЭ".
Владимир Сычевой дебютировал в РПЛ летом этого года. Россиянин возглавляет гонку бомбардиров с 14 мячами. Он опережает Промеса по дополнительным показателям. Ранее агент игрока подтвердил, что они получили предложения от "Црвены Звезды", при этом сообщил, что у футболиста есть предложения от топ-клубов РПЛ. По информации СМИ, Сычевому не интересен вариант с сербской командой.
Наставник сборной России Валерий Карпин вызвал Сычевого на товарищеские матчи против Таджикистана (0:0) и Узбекистана. В матче против Таджикистана Владимир дебютировал за национальную команду.
"Оренбург" располагается на 8 месте, имея в своем активе 25 очков.
Генич: Сычевому зимой лучше никуда не уходить
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич высказался по поводу будущего форварда "Оренбурга" Владимира Сычевого.
Фото: ФК "Оренбург"