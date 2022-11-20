– Бердыев станет новым главным тренером "Сочи"? Так же, как и вы, прочитал об этом в интернете. Не работал с ним, но смотрел видео. Ребята хорошо отзываются о нем, говорят, что он хороший тренер, – цитирует Макарчука Sport24.
По итогам семнадцати сыгранных туров футбольный клуб "Сочи" занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 25 очков. С начала сезона командой руководил тренерский дуэт из Александра Точилина и Вадима Гаранина. Сейчас, по сообщениям из СМИ, Гаранин снят с должности, но официально об этом объявлено не было. Курбан Бекиевич Бердыев известен российским болельщикам по работе с такими футбольными клубами, как "Ростов" и "Рубин".
Макарчук – о вероятном назначении Бердыева в "Сочи": ребята хорошо отзываются о нем. Говорят, что он хороший тренер
Защитник "Сочи" Артем Макарчук высказался на тему возможного назначения Курбана Бердыева на пост главного тренера южан.
Фото: ФК "Сочи"