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Макарчук – о вероятном назначении Бердыева в "Сочи": ребята хорошо отзываются о нем. Говорят, что он хороший тренер

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Защитник "Сочи" Артем Макарчук высказался на тему возможного назначения Курбана Бердыева на пост главного тренера южан.
Фото: ФК "Сочи"
– Бердыев станет новым главным тренером "Сочи"? Так же, как и вы, прочитал об этом в интернете. Не работал с ним, но смотрел видео. Ребята хорошо отзываются о нем, говорят, что он хороший тренер, – цитирует Макарчука Sport24.

По итогам семнадцати сыгранных туров футбольный клуб "Сочи" занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 25 очков. С начала сезона командой руководил тренерский дуэт из Александра Точилина и Вадима Гаранина. Сейчас, по сообщениям из СМИ, Гаранин снят с должности, но официально об этом объявлено не было. Курбан Бекиевич Бердыев известен российским болельщикам по работе с такими футбольными клубами, как "Ростов" и "Рубин".


Макарчук Сочи Бердыев
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