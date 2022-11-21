"Болельщики ожидали, что мы выиграем в двух матчах — это не завышенные ожидания. Они вправе так рассуждать.
Мне кажется, что через 3 года российские команды вернут в Европу и мы сможем сыграть в еврокубках", - цитирует голкипера "РБ Спорт".
Напомним, национальные и клубные команды России не могут принимать участие в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА из-за временного отстранения. Сборная пропустит розыгрыш чемпионата мира 2022 в Катаре и не сможет побороться за выход на чемпионат Европы 2024.
Клубы из топ-5 по итогам минувшего чемпионата России пропускают действующий розыгрыш Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
Песьяков: через 3 года российские команды снова смогут играть в еврокубках
Вратарь "Ростова" и сборной России Сергей Песьяков оценил результаты национальной команды в ноябрьских матчах и высказался о возможности возвращения клубов РПЛ в еврокубки.
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