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Бразильский журналист: "Коринтианс" оставить Алберто. "Зенит" выкупит Мантуана и Ивана

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Бразильский журналист Бруно Кассусси высказался о ситуации с возможным выкупом "Коринтиансом" форварда "Зенита" Юри Алберто.
Фото: Getty Images
"Коринтианс" хочет, чтобы Юри Алберто остался в клубе. Проблема сейчас – это деньги. Более реален вариант, при котором Мантуан и Иван все?таки будут выкуплены "Зенитом", а Юри Алберто за счет этих средств уже на постоянной основе будет взят "Коринтиансом", - цитирует журналиста "Матч ТВ".

Алберто на правах аренды присоединился к "Коринтиансу" в минувшее межсезонье. "Зенит" арендовал у бразильской команды полузащитника Густаво Мантуана, а также вратаря Ивана.

21-летний нападающий успел сыграть за «Коринтианс» в чемпионате Бразилии 20 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Мантуан записал себе в актив 3 гола и результативную передачу в 12-ти матчах Российской Премьер-лиги в составе "Зенита". Иван не успел сыграть в РПЛ, но защищал ворота сине-бело-голубых в трех кубковых встречах.


Зенит Коринтианс Алберто Мантуан Иван Российские трансферы
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