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Оздоев: осознанный выбор уйти из "Зенита" я сделал еще в феврале

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Полузащитник "Фатих Карагюмрюк" Магомед Оздоев поделился подробностями своего ухода из "Зенита" минувшим летом.
Фото: Getty Images
"Никогда не сожалею о том, выборе, который я сделал. Потому что он был осознанным… осознанный выбор, что я уйду из "Зенита", я сделал еще в феврале, когда предварительно договорился перейти в один из европейских клубов", - цитирует футболиста Sport24.

Напомним, по итогам предыдущего сезона у Оздоева истек срок действия контракта с "Зенитом", стороны решили не продлевать соглашение. 30-летний полузащитник пополнил состав клуба "Фатих Карагюмрюк" из чемпионата Турции.

Оздоев успел сыграть 12 матчей национального первенства и записал себе в актив одну голевую передачу.


Оздоев Зенит Фатих Карагюмрюк
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