- Не было никакой проблемы. Рядом были защитники, они могли вынести мяч с ленточки. Поэтому я решил забить, чтобы мяч точно зашел в ворота. Я это сделал для команды, не хотел отбирать ничего у Сыча, - приводит комментарий Марина Sport24.
Напомним, что в матче 15 тура РПЛ между "Оренбургом" и "Факелом" (4:1) произошел момент, в котором форвард команды Владимир Сычевой направил мяч пяткой в ворота, а Марин решил добить мяч. Сычевой выразил недовольство и не пошел поздравлять с голом костариканца. А после матча заявил, что Марин украл у него гол и с ним будет "серьезный разговор".
Марин: не хотел отнимать гол у Сычевого
Вингер "Оренбурга" Джимми Марин прокомментировал ситуацию с голом в ворота "Факела".
Фото: ФК "Оренбург"