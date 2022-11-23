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Sport24: "Краснодар" сделал предложение "Айнтрахту" по Борре

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"Краснодар" заинтересован в приобретении нападающего "Айнтрахта" Рафаэля Сантоса Борре.
Фото: Gettyimages
Как сообщают СМИ, "Краснодар" заинтересован в трансфере колумбийского форварда "Айнтрахта" Рафаэле Сантосе Борре. "Быки" уже сделали предложение немецкому клубу по покупке футболиста.

27-летний форвард Борре в этом сезоне сыграл в 23 матчах, забив всего 1 гол. Также на счету футболиста 3 результативные передачи. Трансферная стоимость колумбийца, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 16 миллионов евро. Контракт колумбийца с "Айнтрахтом" действует до лета 2025 года.

Источник: Sport24


Краснодар Айнтрахт Российские трансферы
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