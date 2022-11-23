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Пиняев – о тумане в матче со "Спартаком": плохому танцору сами знаете что мешает

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Игрок "Крыльев Советов" Сергей Пиняев дал комментарий по поводу погодных условий в матче Кубка России против "Спартака" (2:1).
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Рады, что получилось победить в такой непростой погоде и ситуации. Эти три очка очень важны сейчас. Действительно, на поле не так хорошо было видно, но плохому танцору сами знаете что мешает. Мы, футболисты, должны уметь сориентироваться в любых условиях и играть для болельщиков и приносить результат, - приводит комментарий Пиняева Sport24.

Сегодня "Крылья Советов" у себя дома принимали "Спартак". Встреча проходила в условиях сильного тумана, который ухудшал видимость. Самарский клуб, проигрывая по ходу матча, сумел одержать победу, забив два гола за одну минуту. Победный мяч в сетку ворот красно-белых отправил Сергей Пиняев. Подопечные Игоря Осинькина сумели прервать серию "Спартака" без поражений, которая насчитывала 12 матчей.

Победа позволила "Крыльям Советов" подняться на вторую строчку в своей группе. Команда опережает "Зенит" по личным встречам, благодаря домашней победе со счетом 2:0.


Пиняев Крылья Советов Кубок России Спартак
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