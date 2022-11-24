– Не могу сейчас сделать это – я играл за сборную Коста-Рики. Думаю выступать в будущем за нее. Если не смогу и окажусь на месте Малкома и Клаудиньо, то почему бы и не получить российский паспорт? Не вижу никаких проблем играть за Россию, – цитирует Марина Sport24.
Костариканский атакующий полузащитник Джимми Марин играет за российский клуб "Оренбург" с июля 2022 года. Его контракт с этим клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне у Марина набралось уже шестнадцать матчей за оренбуржцев, в течение которых Джимми успел забить шесть мячей и отдать пять результативных передач. За сборную Коста-Рики Джимми Марин провел 10 матчей, забил один мяч. Его дебют в национальной команде произошел 7 сентября 2018 года. Прямо сейчас сборная Коста-Рики участвует в чемпионате мира по футболу в Катаре. Костариканцы попали в одну группу с Германией, Испанией и Японией. В первом матче группового этапа с испанцами, который проходил вчера, Коста-Рика была разгромлена со счетом 0:7.
Джимми Марин: если окажусь на месте Малкома и Клаудиньо, то почему бы и не получить российский паспорт
Полузащитник "Оренбурга" Джимми Марин заявил, что будет рад получить российский паспорт и выступать за сборную России, если не сможет играть за Коста-Рику.
Фото: ФК "Оренбург"