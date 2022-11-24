- У меня заболел тазобедренный сустав. Завтра будет обследование. Пока не знаю, насколько все серьезно. Не знаю, смогу ли сыграть с "Зенитом", завтра будет понятно, - приводит комментарий Маслова "СЭ".
Вчера "Спартак" в рамках 5 тура Кубка России уступил "Крыльям Советов" (1:2). Защитник Павел Маслов отыграл все 90 минут. Всего в этом сезоне футболист принял участие в 14 матчах. В игре против "Химок" (5:0) Маслов забил свой дебютный гол за "Спартак".
27 ноября "Спартак" приедет в гости на заключительную игру группового этапа в Кубка России к "Зениту". Красно-белые занимают 1 место в группе В, "Зенит" находит на третьей строчке в квартете.
Маслов: не знаю, смогу ли сыграть с "Зенитом"
Фото: "СЭ"