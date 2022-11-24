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Маслов: не знаю, смогу ли сыграть с "Зенитом"

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Защитник "Спартака" Павел Маслов может пропустить матч Кубка России против "Зенита".
Фото: "СЭ"
- У меня заболел тазобедренный сустав. Завтра будет обследование. Пока не знаю, насколько все серьезно. Не знаю, смогу ли сыграть с "Зенитом", завтра будет понятно, - приводит комментарий Маслова "СЭ".

Вчера "Спартак" в рамках 5 тура Кубка России уступил "Крыльям Советов" (1:2). Защитник Павел Маслов отыграл все 90 минут. Всего в этом сезоне футболист принял участие в 14 матчах. В игре против "Химок" (5:0) Маслов забил свой дебютный гол за "Спартак".

27 ноября "Спартак" приедет в гости на заключительную игру группового этапа в Кубка России к "Зениту". Красно-белые занимают 1 место в группе В, "Зенит" находит на третьей строчке в квартете.


Маслов Спартак Зенит Кубок России
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