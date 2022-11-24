"Поймите, не вижу ничего странного или особенного в эпизоде с Романом. Если бы позвонил ему, это означало бы, что я поступил неправильно. А я полностью уверен: сделал все верно. Но если пересекусь с Зобниным в городе, пожму ему руку", - цитирует Гайича RT.
Напомним, на 17-й минуте встречи между ЦСКА и "Спартаком" в 13-м туре РПЛ Роман Зобнин, продвигаясь с мячом на половине поля соперника, неожиданно остановился и попытался остановить игру. В итоге мяч перехватил Милан Гайич, который тут же забросил на Федора Чалова, открывшего счет встречи. В итоге матч завершился ничьей (2:2).
Сам Зобнин объяснил свои действия тем, что на газоне лежал полузащитник "армейцев" Хорхе Карраскаль, которому возможно понадобилась помощь врача.
Гайич - об эпизоде с Зобниным в дерби: уверен, что сделал все верно. Если пересекусь с Романом, пожму ему руку
Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал спорный момент с отбором у Романа Зобнина в дерби против "Спартака", после которого его обвиняли в нарушении фейр-плей.
Фото: ПФК ЦСКА