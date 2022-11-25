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Хлусевич – о Сычевом: он молодец, прогрессирует – еще в Крыму много забивал

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Полузащитник "Спартака" Даниил Хлусевич поделился мнением о прогрессе форварда "Оренбурга" Владимира Сычевого.
Фото: ФК "Оренбург"
"Он ещё в Крыму много забивал. Молодец. Прогрессирует. Поехал в "Иртыш", оттуда в "Оренбург". За них забивал ещё в Первой лиге", — цитирует футболиста "Чемпионат".

Напомним, по итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-лиги Сычевой догнал форварда "Спартака" Квинси Промеса в списке бомбардиров чемпионата – оба игрока забили по 14 голов за свои команды.

"Оренбург" завершил осеннюю часть национального первенства на седьмом месте в таблице с 25-ю очками в активе.


Хлусевич Спартак Сычевой Оренбург
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