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Агент форварда сборной Сенегала Диа: если поступит предложение от "Зенита" или "Реала", поговорю с Булайе об этом

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Агент Фредерик Гуэрра, представляющий интересы форварда сборной Сенегала Булайе Диа, рассказал, как относится к возможному интересу к его клиенту из РПЛ.
Фото: Getty Images
"Что, если "Зенит" или "Спартак" сделают предложение? Тогда мне позвонят и я буду об этом знать. Но никто из "Зенита" не звонил, никогда. Но если поступит предложение, я поговорю с ним об этом. Если "Реал" сделает предложение, я тоже поговорю с Диа", - цитирует Гуэрру "РБ Спорт".

Булайе Диа сейчас играет за сборную Сенегала на ЧМ-2022. В матче второго тура форвард принял участие в победе над Катаром (3:1), забив один из мячей своей команды.

Сенегалец принадлежит "Вильярреалу", но в нынешнем сезоне выступает на правах аренду за "Салернитану". Он провел 14 матчей в итальянской Серии А, в которых забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Диа в 12 млн евро.


Диа Сборная Сенегала Зенит Реал
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