"Как реагирую на новости, что "Спартак" хочет подписать центрального защитника? Не видел такие новости. Может быть, мой гол "Крыльям Советов" в Кубке как-то повлияет на желание клуба (смеётся). Если серьёзно, то нужно хорошо выполнять свою работу — и всё", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Чернов вышел на поле в 14-ти матчах "Спартака" в текущем сезоне Российской Премьер-лиги, он не отметился результативными действиями. Также футболист сыграл в четырех играх национального Кубка и забил гол "Крыльям Советов" (1:2) в пятом туре соревнования.
Завтра подопечные Гильермо Абаскаля на выезде сыграют против "Зенита", стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
Чернов: может, мой гол "Крыльям" повлияет на желание "Спартака" подписать центрального защитника
Защитник "Спартака" Никита Чернов отреагировал на слухи о поиске столичным коллективом центрального защитника.
Фото: Матч ТВ