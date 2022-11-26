"Может, удастся найти игроков, которые смогут нас усилить. У команды есть характер, и это важно. Угловые "Урала"? Есть игроки, которые подают, есть те, кто хорошо играют на ближней штанге", - заявил специалист в эфире телеканала "Матч ТВ".
"Урал" добыл победу над "Торпедо" со счетом 2:1. Встреча проходила в Москве. Дубль в составе екатеринбуржцев оформил полузащитник Эрик Бикфалви.
Таким образом, "шмелям" удалось сохранить первое место в группе D – подопечные Виктора Гончаренко вышли в плей-офф Пути РПЛ национального Кубка.
Гончаренко – после победы над "Торпедо": может, удастся найти игроков, которые смогут нас усилить
Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы над "Торпедо" в заключительном матче группового раунда Кубка России.
Фото: ФК "Урал"