- Я всегда исхожу из того, что во всем должен быть смысл и логика. Мне известен смысл и логика внедрения Fan ID, поэтому отвечать на этот вопрос сложно. Скажу так: я всегда за футбол. Но почему на футбол мы должны идти с каким-то документом, а на хоккей или в театр — не должны? Чем отличается футбольный фанат от фаната хоккейного или баскетбольного? - приводит комментарий Мутко "СЭ".
Напомним, что с этого сезона РПЛ болельщики для похода на стадионы должны оформить цифровую карту (Fan ID). В лета 2022 года Fan ID действует в Екатеринбурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове. С начала 2023 года закон начнет действовать повсеместно. Фанаты практически всех футбольных клубов объявили бойкот и не посещают стадионы. Также болельщики жалуются на сложность оформления Fan ID.
Вчера президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что средняя посещаемость на стадионах, где необходимо оформить цифровую карту составляет 5500 человек и необходимо разработать более удобную систему получения Fan ID, но при этом функционер отметил, что отмена закона невозможна.
Мутко – о Fаn ID: чем отличается футбольный фанат от фаната хоккейного или баскетбольного?
Бывший президент РФС Виталий Мутко оценил введение Fan ID на стадионах в РПЛ.
Фото: "СЭ"