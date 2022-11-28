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Зиньковский: Соболев и Николсон – лучшие бойцы "Спартака"

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Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский высказался о бойцовских качествах игроков красно-белых.
Фото: Global Look Press
"Выяснили ли, кто лучший боец "Спартака"? Лучшие — наши нападающие: Соболев и Николсон. Они всегда являются бойцами на поле!" - цитирует футболиста "Чемпионат".

Днем ранее "Спартак" в Санкт-Петербурге сыграл с "Зенитом" в заключительном туре группового раунда Кубка России. В серии пенальти хозяева поля добыли победу (0:0, 4-2).

После финального свистка на поле началась массовая драка, по итогам которой арбитр Владимир Москалев показал игрокам обеих команд 6 красных карточек. В составе московского клуба были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, в составе сине-бело-голубых – Родригао, Вильмар Барриос и Малком.


Спартак Зиньковский Соболев Николич
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