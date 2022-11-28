- По ходу всего матча были определённые стычки. В итоге получилась нервозная игра: хотели выиграть и мы, и "Спартак". Просто банальная стычка: в дерби. Наверное, без неё никак. Я бежал со скамейки, поэтому не получилось всё увидеть. Суета, большая суматоха и стычка. Наверное, было сказано много неприятных слов друг другу (улыбается), - приводит комментарий Чистякова "Чемпионат".
Напомним, "Зенит" принимал у себя дома "Спартак" в матче 6-го тура группового раунда Кубка России и смог победить в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное время матча закончилось без забитых голов. После финального свистка произошла массовая потасовка, по итогам которой, главный судья встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек. Позже стало известно, что КДК рассмотрит поведение футболистов на ближайшем заседании. Игрокам грозят длительные дисквалификации.
"Спартак", несмотря на поражение, смог выиграть свою группу и выйти в плей-офф Пути РПЛ Кубка России, "Зенит" занял 3 место в квартете и попытается выйти в финал через Путь регионов.
Чистяков – о драке футболистов "Зенита" и "Спартака": просто банальная стычка, в дерби без нее никак
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков оценил произошедшую драку между футболистами сине-бело-голубых и "Спартака" в матче Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"