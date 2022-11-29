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Защитник "Урала" Эмерсон: Россию сейчас нигде в мире не хотят видеть

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Футболист "Урала" Эмерсон высказался по поводу отстранения России от всех международных футбольных турниров.
фото: ФК "Урал"
- Сколько еще лет российский спорт будет в изоляции? Понятия не имею. Сложный вопрос. Все зависит от политической повестки, какой будет тренд в мире. Россию сейчас нигде в мире не хотят видеть. В будущем найдется другая страна-изгой, может быть. Сейчас все стрелы летят в Россию, - приводит комментарий Эмерсона "РБ Спорт".

27-летний защитник Эмерсон перешел в "Урал" летом этого года. Футболист имеет украинское и конголезское гражданство. В нынешнем сезоне игрок провел 20 матчей, на его счету один гол и один ассист.

Сборная России по футболу отстранена от всех международных турниров. Недавно президент РФС Александр Дюков заявил, что возможен вариант перехода в Азиатскую конфедерацию и этот вопрос будет рассмотрен на исполкоме. Национальная команды осенью сыграла три товарищеских матча. В сентябре был обыгран Кыргызстан (2:1), в ноябре подопечные Карпина сыграли два раза вничью. Соперниками были Узбекистан и Таджикистан. Обе встречи завершились со счетом 0:0.


Эмерсон Урал Сборная России
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