"Каррера — хороший специалист. Но в Москве он был сильнее. Его работа в "Бари" всех разочаровала. Массимо всегда был тенью Конте. Почему у него не получается после "Спартака" — это очень хороший вопрос, но я думаю, что он просто не смог перестроиться и принять, что в России он работал в Лиге чемпионов, а потом этого лишился", - приводит слова Палмери "Чемпионат".
Напомним, Массимо Каррера работал со "Спартаком" с 20016 по 2018 годы. Под его руководством команда стала чемпионом России в сезоне 2016/17 и после этого выступала в групповом этапе Лиги чемпионов, где обыгрывала "Севилью" (5:1) и сыграла вничью с "Ливерпулем" (1:1), но все равно не сумела выйти из группы и попала в Лигу Европы.
После ухода из "Спартака" Каррера чуть больше года проработал в греческом АЕКе, а затем меньше трех месяцев возглавлял "Бари", который покинул в апреле 2021 года. С тех пор итальянец находится без работы.
Итальянский журналист: Каррера не смог принять, что в России работал в Лиге чемпионов, а потом этого лишился
Итальянский журналист Танкреди Палмери поделился мнением о причинах неудач Массимо Карреры после "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"