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Sport24: ЭСК РФС удовлетворила претензию "Зенита" по неудалению Промеса за драку в матче Кубка России

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ЭСК поддержала все решения арбитра Владимира Москалева, кроме неудаления Квинси Промеса в матче Кубка России "Зенит" – "Спартак".
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" просил рассмотреть четыре эпизода. По трем: удалениям Малкома, Вильмара Барриоса и неудалению Наиля Умярова отказано в претензии. Одну претензию – неудаление Квинси Промеса – ЭСК удовлетворила.

Напомним, что между основным временем матча "Зенит" – "Спартак" и серией послематчевых пенальти случилась массовая драка, в результате которой главный арбитр той встречи Владимир Москалев продемонстрировал красные карточки сразу шести футболистам. Со стороны "Спартака" были удалены Николсон, Соболев и Селихов, со стороны "Зенита" – Барриос, Малком и Родригао. Атакующий полузащитник красно-белых Квинси Промес в числе удаленных не оказался, хотя тоже принимал участие в потасовке. "Зенит" и "Спартак" встречались между собой в финальном туре группового этапа Кубка России. Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался "Зенит".

Источник: Sport24


ЭСК РФС Промес Зенит Спартак
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