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Медведев: у "Зенита" достаточный выбор клубов для спарринга. Могут ли быть европейские команды? Скоро узнаете

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, с какими командами клуб может провести предсезонные спарринги вместо товарищеского турнира в Абу-Даби.
Фото: ФК "Зенит"
– У нас уже достаточный выбор клубов для спарринга. Могут ли быть европейские команды? Скоро узнаете, – цитирует Медведева "СЭ".

Напомним, что ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил о том, что клуб не примет участие в товарищеском зимнем турнире, который будет проходить в феврале на территории Абу-Даби. Причиной тому служит само место проведения. "Зенит" предпочел бы сыграть в Дубаи, а не в Абу-Даби, как заверил сам Медведев. Напомним, что российский внутренний футбольный сезон ушел на зимнюю паузу. Футболисты отправились в отпуск, а затем отправятся на сборы.


Медведев Зенит
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