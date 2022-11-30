– У нас уже достаточный выбор клубов для спарринга. Могут ли быть европейские команды? Скоро узнаете, – цитирует Медведева "СЭ".
Напомним, что ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил о том, что клуб не примет участие в товарищеском зимнем турнире, который будет проходить в феврале на территории Абу-Даби. Причиной тому служит само место проведения. "Зенит" предпочел бы сыграть в Дубаи, а не в Абу-Даби, как заверил сам Медведев. Напомним, что российский внутренний футбольный сезон ушел на зимнюю паузу. Футболисты отправились в отпуск, а затем отправятся на сборы.
Медведев: у "Зенита" достаточный выбор клубов для спарринга. Могут ли быть европейские команды? Скоро узнаете
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, с какими командами клуб может провести предсезонные спарринги вместо товарищеского турнира в Абу-Даби.
Фото: ФК "Зенит"