"Латвийская команда выкупила у казанцев контракт в прошлом году. В "Пари НН" он находится в аренде до 31 декабря 2022 года. Мы ведем переговоры с его представителями о продолжении сотрудничества", – цитирует функционера Metaratings.
Александров на правах аренды пополнил состав нижегородского коллектива прошлой зимой. В текущем сезоне Российской Премьер-лиги 20-летний защитник вышел на поле в девяти матчах и отметился забитым мячом.
"Пари НН" с 19-ю очками по итогам первой части национального чемпионата оказался на 12-м месте в турнирной таблице.
"Пари НН": ведем переговоры о продолжении сотрудничества с Александровым
Спортивный директор "Пари Нижнего Новгорода" Игорь Кудряшов высказался о возможности выкупа защитника Виктора Александрова у латвийского клуба "Валмиера".
Фото: ФК "Пари НН"