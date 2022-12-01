"Потянул бы Баринов уровень "Валенсии"? Ему точно не рано! У него могло и получилось бы там заиграть. Где хочу играть? Если так выбирать, то в Ла Лиге. Антон Миранчук — 100 процентов дорос до европейского футбола", - цитирует полузащитника "РБ Спорт".
Напомним, летом в СМИ появилась информация, что Баринов близок к переходу в "Валенсию", однако трансфер не состоялся.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги Баринов провел 16 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и голевой передачей.
Миранчук является лучшим бомбардиром "Локомотива" в текущем чемпионате – на его счету 5 голов в 16-ти встречах.
Карпукас: Баринов потянул бы уровень "Валенсии", Миранчук сто процентов дорос до европейского футбола
Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас поделился мнением, кто из игроков красно-зеленых смог бы проявить себя в Европе.
Фото: РПЛ